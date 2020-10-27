Новую звезду Тутберидзе уже сравнивают с Медведевой. Но Аделия даже круче!
Победа Петросян вряд ли понравится Плющенко.
Победа Петросян вряд ли понравится Плющенко.
У Аделии Петросян пока нет ни больших титулов, ни сумасшедшей популярности. Зато она не понаслышке знает, каково быть частью современного российского фигурного катания — со всеми его скандалами и конфликтами. В мае авторитетный американский портал сообщил об уходе Аделии от Тутберидзе, однако новость оказалась фейком.
Петросян осталась и уже одержала первую значимую победу в карьере. Позитивную девочку с бешеной энергетикой активно сравнивают с другой ученицей Тутберидзе, имеющей армянские корни.
Но кажется, Аделия даже круче Медведевой!
До предыдущего сезона об Аделии Петросян не слышали даже многие продвинутые любители фигурного катания, но после перехода в «Хрустальный» из школы «Москвич» девочка резко начала прибавлять, прежде всего в технике и стабильности. В отличие от многих ровесниц, элементами
А ещё Петросян постоянно сравнивают с другой фигуристкой армянского происхождения — Евгенией Медведевой. Помимо внешнего сходства Аделия напоминает двукратную чемпионку мира искренностью и энергетикой. Так же, как и Женя, она отлично презентует программы и получает высокие баллы за компоненты. Однако, кажется, что потенциал у Петросян даже выше, чем у звёздной коллеги по группе. Аделия превосходит Женю по качеству вращений и прыгает лутц с верного ребра, а высота и стабильность прыжков позволяют ждать от неё тройного акселя и четверных.
Контрольные прокаты юниорской сборной России в сентябре Петросян пропустила
В короткой программе Лиза дала оппоненткам серьёзную фору — упала с сольного тройного лутца и лишилась надбавок за каскад
Для 13-летней юниорки оценка в 76,50 балла без тройного акселя может показаться запредельной, но, скорее всего, арбитры просто попали под обаяние юной «зажигалки». Перед произвольной преимущество Аделии над Берестовской составляло 10,08 балла, а между ними расположились две петербурженки — Валерия Овчинникова и Мария Дмитриева.
При этом даже столь весомое преимущество не позволяло ученице «Хрустального» чувствовать себя спокойно перед произвольной. Берестовская заявила сразу два четверных и оба выполнила, хотя и неидеально. В остальном Лиза очень органично смотрелась в программе под «Калинку-малинку» и произвела гораздо более сильное впечатление, чем накануне.
Аделия, наоборот, произвольную откатала хуже. Даже в контенте без
Небольшая разница в оценках между лидерами неизбежно привела к обсуждению судейства. Буквально несколько дней назад Евгений Плющенко, возмущаясь оценками Туктамышевой, писал: «Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок
По этой логике, Плющенко вряд ли понравится победа Петросян над Берестовской, ведь Лиза сделала два четверных тулупа, а Аделия элементами
Но отчаиваться Лизе точно не стоит. Наверняка эти девочки ещё не раз встретятся, поскольку обе обладают огромным потенциалом.
Алексей Адамов