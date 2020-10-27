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22:22 (мск), источник: ТАСС

Российский фигурист Галлямов вылечился после заражения коронавирусом

ТАСС, 27 октября. Российский фигурист Александр Галлямов вылечился после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Источник: AP 2020

8 октября стало известно, что тест Галлямова на коронавирус дал положительный результат. Из-за этого он пропустил второй этап Кубка России в Москве.

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«Да, я победил COVID-19! Спасибо всем, что поддерживали в такой сложный период. Берегите себя! Лучшая защита — это маска и перчатки», — написал Галлямов.

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Галлямову 21 год, он выступает в парных соревнованиях вместе с Анастасией Мишиной. В прошлом сезоне пара заняла третье место в финале Гран-при, также на счету фигуристов победа на юниорском чемпионате мира.

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