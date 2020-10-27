Российский фигурист Галлямов вылечился после заражения коронавирусом
ТАСС, 27 октября. Российский фигурист Александр Галлямов вылечился после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
ТАСС, 27 октября. Российский фигурист Александр Галлямов вылечился после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
8 октября стало известно, что тест Галлямова на коронавирус дал положительный результат.
«Да, я победил COVID-19! Спасибо всем, что поддерживали в такой сложный период. Берегите себя! Лучшая защита — это маска и перчатки», — написал Галлямов.
Галлямову 21 год, он выступает в парных соревнованиях вместе с Анастасией Мишиной. В прошлом сезоне пара заняла третье место в финале