Ягудин: Даже на моих похоронах меня будут сравнивать с Плющенко

«Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности», — поделился мнением он.

Ягудин также отметил, что без серьезной конкуренции он бы не стал великим фигуристом.