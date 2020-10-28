Ягудин: Даже на моих похоронах меня будут сравнивать с Плющенко
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в интервью «Телепрограмме» высказался о сравнениях с прославленным фигуристом Евгением Плющенко.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в интервью «Телепрограмме» высказался о сравнениях с прославленным фигуристом Евгением Плющенко.
«Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет
Ягудин также отметил, что без серьезной конкуренции он бы не стал великим фигуристом.
«Вражды между нами никогда не существовало, но накал спортивного противостояния, безусловно, всегда придавал сил. Я подсматривал, что там показал Женя, и уже в своем выступлении старался перепрыгнуть его, сделать лучше. Так и он. Это нормально», — рассказал Ягудин.