Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:30
Иртыш
Велес
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Факел
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Алания
Акрон
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Сибирь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Амур
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Торпедо НН
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Шинник
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
СКА-Хабаровск
12
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Челси
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
Все события
Фоторепортажи
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин: Даже на моих похоронах меня будут сравнивать с Плющенко

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в интервью «Телепрограмме» высказался о сравнениях с прославленным фигуристом Евгением Плющенко.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности», — поделился мнением он.

Ягудин также отметил, что без серьезной конкуренции он бы не стал великим фигуристом.

«Вражды между нами никогда не существовало, но накал спортивного противостояния, безусловно, всегда придавал сил. Я подсматривал, что там показал Женя, и уже в своем выступлении старался перепрыгнуть его, сделать лучше. Так и он. Это нормально», — рассказал Ягудин.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Фанаты «Локо» помогали «Баварии». 70 минут они болели за Семина
«Зенит» готов платить Почеттино около 10 млн евро в год
Лига чемпионов: «Шахтер» остановил Конте, Каземиру спас «Реал»
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Гончаренко жестко наехал на судей из-за Карпова. Огонь перед ЛЕ
Забудьте про Месси. В «Барсе» подрастает новая звезда (видео)
Нидерланды догоняют Россию в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь