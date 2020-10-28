Траньков оценил работу Загитовой в статусе телеведущей
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков похвалил фигуристку Алину Загитову за стремление развиваться в качестве телеведущей.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков похвалил фигуристку Алину Загитову за стремление развиваться в качестве телеведущей.
«Всегда говорил, что ничего страшного нет в том, чтобы пробовать себя в
В новом сезоне телепроекта «Ледниковый период» Загитова является ведущей в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.