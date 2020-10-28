Траньков оценил работу Загитовой в статусе телеведущей

«Всегда говорил, что ничего страшного нет в том, чтобы пробовать себя в чем-то другом. Неважно, рано ты закончил карьеру или поздно. На эту тему все сказано. Здорово, что она не зациклилась только на фигурном катании, пробует себя в новом», — цитирует Транькова «Спорт-Экспресс».