Трусова рассказала об улучшениях после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Трусова посчитала, что после смены тренеров в ее катании многое поменялось. «Где-то чуть поменялась, может быть, техника прыжков. Но в основном, конечно же, скольжение, передача образа, мы очень много работаем над этим. Проводим специально много льдов, чтобы улучшить катание», — заявила она. Фигуристка добавила, что ее цель на этот сезон — катать свои программы без ошибок.