Фигурист Михаил Коляда победил на турнире в Минске

Коляда получил в сумме за две программы 269,35 балла (102,53 за короткую и 166,82 за произвольную). Второе место занял белорус Константин Милюков — 236,36 (78,41 и 157,98), третьим стал россиянин Евгений Семененко — 230,68 (77,42 и 153,26).