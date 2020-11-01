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12:40 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Михаил Коляда победил на турнире в Минске

ТАСС, 1 ноября. Российский фигурист Михаил Коляда победил в одиночном катании на международном турнире Ice Star, который проходит в Минске.

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Источник: РИА "Новости"

Коляда получил в сумме за две программы 269,35 балла (102,53 за короткую и 166,82 за произвольную). Второе место занял белорус Константин Милюков — 236,36 (78,41 и 157,98), третьим стал россиянин Евгений Семененко — 230,68 (77,42 и 153,26).

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Коляда является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером командного турнира Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы.

Соревнования завершатся в воскресенье произвольной программой у женщин. После короткой программы лидирует российская фигуристка Анастасия Гулякова (67,51), россиянка Софья Самодурова занимает второе место (66,77), третьей идет представительница Белоруссии Виктория Сафонова (66,56).

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