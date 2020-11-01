Буянова рада, что ее ученица Кисель не боялась рисковать на первом международном турнире

Кисель выиграла турнир юниорок, набрав 185,63 балла. В произвольной программе спортсменка не безошибочно, но справилась с двумя тройными акселями, один из которых сделала в каскаде с тройным сальховом.

«Для Варвары турнир в Белоруссии вообще стал первым международным стартом в карьере, плюс выступает она за эту страну — конечно, все это далось достаточно эмоционально. На турнир в связи с непростой ситуацией с ней поехала наш хореограф Ирина Тагаева, — рассказала Буянова. — Как планировали, как тренировали, так и сделала — да, может, и не получилось именно так, как хотелось, но считаю — она молодец, идет на сложные элементы, не боится, пробует, добавляет и думает во время программы о правильных каскадах — это очень хорошее качество. Мы изначально не рассчитывали на какие-то сумасшедшие баллы, пока этот год дает возможность пробовать, не боясь рисковать, смотреть, дорабатывать».