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17:06 (мск), источник: ТАСС

Буянова рада, что ее ученица Кисель не боялась рисковать на первом международном турнире

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский тренер Елена Буянова рада, что ее ученица, 13-летняя белорусская фигуристка Варвара Кисель не побоялась рискнуть, выполнив, хоть и с ошибками, два тройных акселя, на своем первом в жизни международном турнире в Минске. Об этом Буянова рассказала ТАСС.

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Кисель выиграла турнир юниорок, набрав 185,63 балла. В произвольной программе спортсменка не безошибочно, но справилась с двумя тройными акселями, один из которых сделала в каскаде с тройным сальховом.

«Для Варвары турнир в Белоруссии вообще стал первым международным стартом в карьере, плюс выступает она за эту страну — конечно, все это далось достаточно эмоционально. На турнир в связи с непростой ситуацией с ней поехала наш хореограф Ирина Тагаева, — рассказала Буянова. — Как планировали, как тренировали, так и сделала — да, может, и не получилось именно так, как хотелось, но считаю — она молодец, идет на сложные элементы, не боится, пробует, добавляет и думает во время программы о правильных каскадах — это очень хорошее качество. Мы изначально не рассчитывали на какие-то сумасшедшие баллы, пока этот год дает возможность пробовать, не боясь рисковать, смотреть, дорабатывать».

По мнению Буяновой, спортсменка уже шагнула на определенную ступень, когда может варьировать свои программы: «Она разучила четверные сальхов и тулуп, но это не значит, что эти элементы сразу включаются в программы — это годами накатывается. Хотя то, что она их выучила, дает определенный настрой, запал, чтобы дальше все это делать на соревнованиях. Сейчас она шагнула на определенную ступень, на которой она уже может варьировать набор программ. К этому мы стремились и стремимся дальше».

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