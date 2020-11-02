Опубликован фрагмент новой произвольной программы Косторной
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В аккаунте академии Евгения Плющенко в Instagram было опубликовано видео с тренировки Алены Косторной.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В аккаунте академии Евгения Плющенко в Instagram было опубликовано видео с тренировки Алены Косторной.
На записи с тренировки произвольной программы 17-летняя фигуристка исполнила два каскада и сольный тройной лутц.
Косторная еще не принимала участия в официальных соревнованиях в нынешнем сезоне и не представляла свою новую произвольную программу публике. Ранее сообщалось, что она будет исполнена под три музыкальных фрагмента: композиция Wayward Sisters из фильма «Под покровом ночи», Dance for Me Wallis из картины «МЫ. Верим в любовь» и The Cheek of Night из «Ромео и Джульетты».
Первым стартом в нынешнем сезоне для Косторной станет четвертый этап Кубка России, который пройдет