Опубликован фрагмент новой произвольной программы Косторной

Косторная еще не принимала участия в официальных соревнованиях в нынешнем сезоне и не представляла свою новую произвольную программу публике. Ранее сообщалось, что она будет исполнена под три музыкальных фрагмента: композиция Wayward Sisters из фильма «Под покровом ночи», Dance for Me Wallis из картины «МЫ. Верим в любовь» и The Cheek of Night из «Ромео и Джульетты».