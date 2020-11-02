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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Опубликован фрагмент новой произвольной программы Косторной

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В аккаунте академии Евгения Плющенко в Instagram было опубликовано видео с тренировки Алены Косторной.

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10
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На записи с тренировки произвольной программы 17-летняя фигуристка исполнила два каскада и сольный тройной лутц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Косторная еще не принимала участия в официальных соревнованиях в нынешнем сезоне и не представляла свою новую произвольную программу публике. Ранее сообщалось, что она будет исполнена под три музыкальных фрагмента: композиция Wayward Sisters из фильма «Под покровом ночи», Dance for Me Wallis из картины «МЫ. Верим в любовь» и The Cheek of Night из «Ромео и Джульетты».

Первым стартом в нынешнем сезоне для Косторной станет четвертый этап Кубка России, который пройдет 8—12 ноября в Казани.

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