Загитова восхитила подписчиков домашним фото в коротком халате

Фотография Загитовой с голыми ногами в коротком халате сделана во время приготовления пищи.

«Боже мой, и когда же все успевает эта девочка?», «Так трогательно, по-домашнему, уютно и тепло сразу», «О, эти ноги», «Алина, везде бесподобно красивая, даже на кухне», — восхитились публикацией почитатели спортсменки.