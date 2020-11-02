Загитова восхитила подписчиков домашним фото в коротком халате
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала новый эффектный снимок в своих
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала новый эффектный снимок в своих
Фотография Загитовой с голыми ногами в коротком халате сделана во время приготовления пищи.
«Боже мой, и когда же все успевает эта девочка?», «Так трогательно,
Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, но зимой возобновила активные тренировки. В сентябре 2020 года стало известно, что фигуристка станет ведущей юбилейного сезона «Ледникового периода».