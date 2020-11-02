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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова восхитила подписчиков домашним фото в коротком халате

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала новый эффектный снимок в своих Instagram-stories.

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Фотография Загитовой с голыми ногами в коротком халате сделана во время приготовления пищи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Боже мой, и когда же все успевает эта девочка?», «Так трогательно, по-домашнему, уютно и тепло сразу», «О, эти ноги», «Алина, везде бесподобно красивая, даже на кухне», — восхитились публикацией почитатели спортсменки.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, но зимой возобновила активные тренировки. В сентябре 2020 года стало известно, что фигуристка станет ведущей юбилейного сезона «Ледникового периода».

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