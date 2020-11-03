Евгения Медведева не будет дозаявляться на этап Кубка России в Казани

«Медведева не будет выступать в Казани», — сообщили в ФФККР.
Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России, которые прошли в Сызрани и Москве соответственно. Фигуристка начала обследование из-за обострившейся травмы спины, позднее ТАСС стало известно, что у спортсменки проблема с защемлением нерва спины. 15 октября Медведева вернулась на лед.
Этап Кубка России считается отборочным турниром на декабрьский чемпионат России в Челябинске. Согласно регламенту ФФККР, в турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах кубка страны. Заключительный этап пройдет в Москве в начале декабря.
В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка тренировалась в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.