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10:56 (мск), источник: ТАСС

Евгения Медведева не будет дозаявляться на этап Кубка России в Казани

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева не планирует дозаявляться на четвертый этап Кубка России в Казани, который пройдет с 8 по 12 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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«Медведева не будет выступать в Казани», — сообщили в ФФККР.

Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России, которые прошли в Сызрани и Москве соответственно. Фигуристка начала обследование из-за обострившейся травмы спины, позднее ТАСС стало известно, что у спортсменки проблема с защемлением нерва спины. 15 октября Медведева вернулась на лед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этап Кубка России считается отборочным турниром на декабрьский чемпионат России в Челябинске. Согласно регламенту ФФККР, в турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах кубка страны. Заключительный этап пройдет в Москве в начале декабря.

СЭ

В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка тренировалась в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

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