Евгения Медведева не будет дозаявляться на этап Кубка России в Казани

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«Медведева не будет выступать в Казани», — сообщили в ФФККР.

Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России, которые прошли в Сызрани и Москве соответственно. Фигуристка начала обследование из-за обострившейся травмы спины, позднее ТАСС стало известно, что у спортсменки проблема с защемлением нерва спины. 15 октября Медведева вернулась на лед.

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Этап Кубка России считается отборочным турниром на декабрьский чемпионат России в Челябинске. Согласно регламенту ФФККР, в турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах кубка страны. Заключительный этап пройдет в Москве в начале декабря.