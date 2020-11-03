Минспорт России утвердил Тутберидзе тренером Медведевой

Помимо этого, Минспорт РФ утвердил Евгения Плющенко тренером чемпионки Европы Алены Косторной, ранее занимавшейся под руководством Тутберидзе. При этом Тутберидзе продложает числится личным тренером 17-летней спортсменки.

В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка тренировалась в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.