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19:54 (мск), источник: ТАСС

Кубок России по фигурному катанию в Казани пройдет со зрителями

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Организаторы четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию, который пройдет в Казани, решили не отказываться от зрительской программы — турнир пройдет в присутствии болельщиков, но под строгим контролем. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

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Источник: AP 2020

Соревнования пройдут с 8 по 12 ноября в ледовом Дворце спорта, вмещающем 3 345 зрителей.

«Продажа билетов ведется не более чем на семьдесят процентов зрительских мест, то есть максимально возможная квота продаж — 2 330 человек, и из этого числа продано менее семидесяти процентов, — рассказал в пресс-службе. — На соревнования будут пускать строго в масках с прохождением термометрии на входе. Зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы будут отдельными, также все группы зрителей разделены по зонам».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой отменены парад-открытие и пресс-конференция. Журналисты смогут прийти на объект с отрицательным тестом на COVID-19, в микст-зоне будут находиться не более пяти корреспондентов.

«Во всех задействованных помещениях контроль за выполнением всех требований осуществляет Роспотребнадзор. Также под строгим контролем место проживания и питания спортсменов, тренеров, судей», — сообщили в пресс-службе.

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