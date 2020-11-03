Кубок России по фигурному катанию в Казани пройдет со зрителями

«Продажа билетов ведется не более чем на семьдесят процентов зрительских мест, то есть максимально возможная квота продаж — 2 330 человек, и из этого числа продано менее семидесяти процентов, — рассказал в пресс-службе. — На соревнования будут пускать строго в масках с прохождением термометрии на входе. Зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы будут отдельными, также все группы зрителей разделены по зонам».