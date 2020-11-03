Кубок России по фигурному катанию в Казани пройдет со зрителями

Соревнования пройдут с 8 по 12 ноября в ледовом Дворце спорта, вмещающем 3 345 зрителей.
«Продажа билетов ведется не более чем на семьдесят процентов зрительских мест, то есть максимально возможная квота продаж — 2 330 человек, и из этого числа продано менее семидесяти процентов, — рассказал в пресс-службе. — На соревнования будут пускать строго в масках с прохождением термометрии на входе. Зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы будут отдельными, также все группы зрителей разделены по зонам».
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой отменены парад-открытие и пресс-конференция. Журналисты смогут прийти на объект с отрицательным тестом на COVID-19, в микст-зоне будут находиться не более пяти корреспондентов.
«Во всех задействованных помещениях контроль за выполнением всех требований осуществляет Роспотребнадзор. Также под строгим контролем место проживания и питания спортсменов, тренеров, судей», — сообщили в пресс-службе.