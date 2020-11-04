Тутберидзе и Фетисов выбыли из топ-10 спортсменов, вызывающих доверие

Помимо Тутберидзе и Фетисова, из топ-10 выбыли тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, и биатлонист Антон Шипулин. Их места в списке заняли гимнастка Ляйсан Утяшева, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и фигуристка Алина Загитова, теннисистка Мария Шарапова и боксер Николай Валуев.