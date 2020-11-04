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19:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова рассказала, почему ей трудно работать на ТВ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о сложности работы на телевидении.

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Источник: Спорт-Экспресс

18-летняя спортсменка стала ведущей передачи «Ледниковый период».

— Очень сложная работа, как мне кажется, — сказала Загитова в эфире «Матч ТВ». — Спортсмены не очень разговорчивы, сужу по себе. Я специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми. У меня сейчас есть репетитор по речи.

Естественно, столкнулась с проблемой, что нужно говорить со спортсменом с другой стороны. Задавать вопросы: «Расстроились ли вы?» Меня это, когда я была спортсменкой, очень раздражало.

Долгие эфиры для меня сложно. Я люблю делать все быстро, максимально продуктивно.

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