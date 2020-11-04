Загитова рассказала, почему ей трудно работать на ТВ

— Очень сложная работа, как мне кажется, — сказала Загитова в эфире «Матч ТВ». — Спортсмены не очень разговорчивы, сужу по себе. Я специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми. У меня сейчас есть репетитор по речи.