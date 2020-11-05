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10:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американская фигуристка Полина Эдмундс завершила карьеру

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Фигуристка из США российского происхождения, участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи Полина Эдмундс завершила карьеру.

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Источник: Спорт РИА Новости

О своем решении 22-летняя спортсменка сообщила в Instagram.

«Я довольна, что после травмы смогла вновь сделать каскад из двух тройных прыжков, но, к сожалению, из-за пандемии и отсутствия тренировочного времени я завершаю соревновательную карьеру. Я горжусь всем, что мне удалось сделать, и безмерно благодарна своим тренерам Дэвиду Глинну и Кристи Несс, а также всем тем, кто был рядом со мной на протяжении моей карьеры. Спасибо всем, кто поддерживал меня все эти годы», — написала Эдмундс.

На Олимпиаде в Сочи спортсменка заняла девятое место. Дважды Эдмундс становилась восьмой на чемпионатах мира.

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