Американская фигуристка Полина Эдмундс завершила карьеру
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Фигуристка из США российского происхождения, участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи Полина Эдмундс завершила карьеру.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Фигуристка из США российского происхождения, участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи Полина Эдмундс завершила карьеру.
О своем решении 22-летняя спортсменка сообщила в Instagram.
«Я довольна, что после травмы смогла вновь сделать каскад из двух тройных прыжков, но, к сожалению,
На Олимпиаде в Сочи спортсменка заняла девятое место. Дважды Эдмундс становилась восьмой на чемпионатах мира.