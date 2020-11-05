Американская фигуристка Полина Эдмундс завершила карьеру

«Я довольна, что после травмы смогла вновь сделать каскад из двух тройных прыжков, но, к сожалению, из-за пандемии и отсутствия тренировочного времени я завершаю соревновательную карьеру. Я горжусь всем, что мне удалось сделать, и безмерно благодарна своим тренерам Дэвиду Глинну и Кристи Несс, а также всем тем, кто был рядом со мной на протяжении моей карьеры. Спасибо всем, кто поддерживал меня все эти годы», — написала Эдмундс.