Цзинь Боян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе принял решение провести серию Гран-при с ограничениями. В соревнованиях могут принимать участие три категории фигуристов: спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов; спортсмены, которые в них тренируются; фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии. На китайском этапе выступают только китайские спортсмены.