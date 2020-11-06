Цзинь Боян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Китайский фигурист Цзинь Боян лидирует после короткой программы на этапе
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Китайский фигурист Цзинь Боян лидирует после короткой программы на этапе
Цзинь Боян в пятницу получил за свое выступление 103,94 балла. Второе место занимает Янь Хань (92,56), третьим идет Чэнь Юйдун (75,74).
Произвольную программу мужчины представят в субботу.
Международный союз конькобежцев (ISU) в августе принял решение провести серию