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14:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Цзинь Боян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Китайский фигурист Цзинь Боян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Чунцине (Китай).

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Источник: РИА "Новости"

Цзинь Боян в пятницу получил за свое выступление 103,94 балла. Второе место занимает Янь Хань (92,56), третьим идет Чэнь Юйдун (75,74).

Произвольную программу мужчины представят в субботу.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе принял решение провести серию Гран-при с ограничениями. В соревнованиях могут принимать участие три категории фигуристов: спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов; спортсмены, которые в них тренируются; фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии. На китайском этапе выступают только китайские спортсмены.

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