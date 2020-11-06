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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова опубликовала новое фото со съемок «Ледникового периода»

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в Instagram-stories опубликовала селфи со съемок телепроекта «Ледниковый период».

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Источник: Инстаграм "azagitova"

В нынешнем сезоне спортсменка стала ведущей телевизионного шоу в паре с экс-фигуристом Алексеем Ягудиным.

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Ранее Загитова победила в номинации «Самая популярная спортсменка страны» по версии телеканала «Матч ТВ». После вручения награды известный комментатор Дмитрий Губерниев оригинально поздравил фигуристку, встав перед ней на колено.

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