Загитова опубликовала новое фото со съемок «Ледникового периода»
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в
В нынешнем сезоне спортсменка стала ведущей телевизионного шоу в паре с
Ранее Загитова победила в номинации «Самая популярная спортсменка страны» по версии телеканала «Матч ТВ». После вручения награды известный комментатор Дмитрий Губерниев оригинально поздравил фигуристку, встав перед ней на колено.