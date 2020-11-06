Пэн Чэн и Цзинь Ян лидируют после короткой программы на этапе ГП в Китае
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Китайские фигуристы Пэн Чэн и Цзинь Ян показали первый результат в короткой программе в парном катании на этапе
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Китайские фигуристы Пэн Чэн и Цзинь Ян показали первый результат в короткой программе в парном катании на этапе
Пэн Чэн и Цзинь Ян получили 75,62 балла. Второе место занимают Ван Юйчэнь и Хуан Ихан (63,56), третьими с результатом 54,37 балла идут Чжу Дайцзыфэй и Лю Юйхан (все — Китай).
Произвольную программу фигуристы представят в субботу.
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