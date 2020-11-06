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15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пэн Чэн и Цзинь Ян лидируют после короткой программы на этапе ГП в Китае

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Китайские фигуристы Пэн Чэн и Цзинь Ян показали первый результат в короткой программе в парном катании на этапе Гран-при в китайском Чунцине.

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Источник: РИА "Новости"

Пэн Чэн и Цзинь Ян получили 75,62 балла. Второе место занимают Ван Юйчэнь и Хуан Ихан (63,56), третьими с результатом 54,37 балла идут Чжу Дайцзыфэй и Лю Юйхан (все — Китай).

Произвольную программу фигуристы представят в субботу.

Международный союз конькобежцев (ISU) в августе принял решение провести серию Гран-при с ограничениями. В соревнованиях могут принимать участие три категории фигуристов: спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов; спортсмены, которые в них тренируются; фигуристы, которые смогут прибыть в эти страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии коронавируса. На китайском этапе выступают только китайские спортсмены.

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