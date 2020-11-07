Плющенко: Косторная три недели не тренировалась перед уходом от Тутберидзе, ее не хотели отпускать

«Это был ее собственный выбор. Если спортсмен хочет, то почему бы и нет? У меня есть возможность работать с Аленой, я готов к этому. К тестовым прокатам она была не совсем готова, мы вместе тренировались всего месяц. До этого она полностью растеряла форму, поскольку три недели не тренировалась в группе у Тутберидзе. Они не хотели ее отпускать. Так что было потеряно много времени, а нам нужно было поставить программу за один месяц. Косторная много работала. Сейчас мы возвращаем тройной аксель, работаем над произвольной программой, работает с короткой программой и шьем костюмы», — цитирует Плющенко Pirouette.