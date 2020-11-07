Трусова заявила, что хотела бы показать все сложные прыжки на этапе Кубка России в Казани

В воскресенье в Казани стартует четвертый этап Кубка России.

«Я хотела сделать все прыжки. Всегда хотела больше в программу вставить. Сейчас я и над этим работаю, и мне действительно нравится кататься. Я такого не чувствовала никогда. Реально чувствую, как меняется скольжение», — сказала Трусова.

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