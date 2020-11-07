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20:51 (мск), источник: Sport24

Самоделкина пропустит этап Кубка России в Казани

Российская фигуристка Софья Самоделкина пропустит четвертый этап Кубка России в Казани. Об этом сообщается на сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: Sport24

Отмечается, что на тренировках спортсменка сильно намяла ногу, что пока не позволяет ей кататься в полную силу.

Ранее сообщалось, что Самоделкина планирует выполнить на юниорском этапе Кубка России в Казани четверной сальхов и тройной аксель.

В Казани выступят чемпионка Европы Алена Косторная, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова, бронзовый призер первого этапа Кубка России в Сызрани Майя Хромых, чемпионка Европы Софья Самодурова и Станислава Константинова. У юниорок за медали поспорят Софья Акатьева, Софья Муравьева, а также Вероника Жилина и Елизавета Осокина.

Четвертый этап Кубка России пройдет в Казани 8—12 ноября.

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