Самоделкина пропустит этап Кубка России в Казани
Российская фигуристка Софья Самоделкина пропустит четвертый этап Кубка России в Казани. Об этом сообщается на сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Российская фигуристка Софья Самоделкина пропустит четвертый этап Кубка России в Казани. Об этом сообщается на сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Отмечается, что на тренировках спортсменка сильно намяла ногу, что пока не позволяет ей кататься в полную силу.
Ранее сообщалось, что Самоделкина планирует выполнить на юниорском этапе Кубка России в Казани четверной сальхов и тройной аксель.
В Казани выступят чемпионка Европы Алена Косторная, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова, бронзовый призер первого этапа Кубка России в Сызрани Майя Хромых, чемпионка Европы Софья Самодурова и Станислава Константинова. У юниорок за медали поспорят Софья Акатьева, Софья Муравьева, а также Вероника Жилина и Елизавета Осокина.
Четвертый этап Кубка России пройдет в Казани