Глейхенгауз считает, что фигуристка Медведева может пропустить этап Гран-при в Москве

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Медведева вернулась к Тутберидзе, у которой занималась до 2018 года, осенью. Ранее фигуристка отказалась от участия в двух этапах Кубка России из-за болей в спине и не стала заявляться на этап в Казани, который стартует в воскресенье.

«Думаю, что нет, — сказал Глейхенгауз в ответ на вопрос, выступит ли 20-летняя спортсменка на московском этапе Гран-при, который пройдет с 20 по 22 ноября. — Что же до этапа Кубка России в Москве (заключительного в сезоне — прим. ТАСС), то тут надо будет смотреть».

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Специалист рассказал о состоянии здоровья Медведевой. «Она до сих пор долечивает спину, когда виделись последний раз, она сказала, что ей получше, но ее это очень сильно беспокоит, она переживает, что не может думать ни о чем другом, просто тренироваться, — сказал Глейхенгауз. — Потому что желание тренироваться у нее есть. У нее были хорошие прокаты короткой и произвольной программ, форма была улучшена, но что делать, надо ждать, как только она скажет, что чувствует себя хорошо, спина не болит — будем готовиться к следующим соревнованиям».