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11:41 (мск), источник: ТАСС

Глейхенгауз считает, что фигуристка Медведева может пропустить этап Гран-при в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева с высокой долей вероятности пропустит московский этап Гран-при. Об этом журналистам сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе, где тренируется спортсменка, Даниил Глейхенгауз.

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Медведева вернулась к Тутберидзе, у которой занималась до 2018 года, осенью. Ранее фигуристка отказалась от участия в двух этапах Кубка России из-за болей в спине и не стала заявляться на этап в Казани, который стартует в воскресенье.

«Думаю, что нет, — сказал Глейхенгауз в ответ на вопрос, выступит ли 20-летняя спортсменка на московском этапе Гран-при, который пройдет с 20 по 22 ноября. — Что же до этапа Кубка России в Москве (заключительного в сезоне — прим. ТАСС), то тут надо будет смотреть».

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалист рассказал о состоянии здоровья Медведевой. «Она до сих пор долечивает спину, когда виделись последний раз, она сказала, что ей получше, но ее это очень сильно беспокоит, она переживает, что не может думать ни о чем другом, просто тренироваться, — сказал Глейхенгауз. — Потому что желание тренироваться у нее есть. У нее были хорошие прокаты короткой и произвольной программ, форма была улучшена, но что делать, надо ждать, как только она скажет, что чувствует себя хорошо, спина не болит — будем готовиться к следующим соревнованиям».

Согласно регламенту на текущий сезон, фигуристам для отбора на чемпионат и первенство страны необходимо выступить на двух этапах Кубка России. Глейхенгауз сообщил, что в группе Тутберидзе по-прежнему рассчитывают на участие Медведевой в чемпионате России, несмотря на то, что по состоянию здоровья спортсменка может не выполнить квалификационный критерий. «Конечно, да [рассчитываем], но пока прямого разговора [с Федерацией фигурного катания на коньках России] не было, — отметил он. — В таких условиях оказалось очень много спортсменов, надеюсь, что федерация пойдет навстречу, думаю, для всех важно, чтобы основные спортсмены сборной выступали в Челябинске [на чемпионате России]».

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