Глейхенгауз считает, что фигуристка Медведева может пропустить этап Гран-при в Москве
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева с высокой долей вероятности пропустит московский этап
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева с высокой долей вероятности пропустит московский этап
Медведева вернулась к Тутберидзе, у которой занималась до 2018 года, осенью. Ранее фигуристка отказалась от участия в двух этапах Кубка России
«Думаю, что нет, — сказал Глейхенгауз в ответ на вопрос, выступит ли 20-летняя спортсменка на московском этапе
Специалист рассказал о состоянии здоровья Медведевой. «Она до сих пор долечивает спину, когда виделись последний раз, она сказала, что ей получше, но ее это очень сильно беспокоит, она переживает, что не может думать ни о чем другом, просто тренироваться, — сказал Глейхенгауз. — Потому что желание тренироваться у нее есть. У нее были хорошие прокаты короткой и произвольной программ, форма была улучшена, но что делать, надо ждать, как только она скажет, что чувствует себя хорошо, спина не болит — будем готовиться к следующим соревнованиям».
Согласно регламенту на текущий сезон, фигуристам для отбора на чемпионат и первенство страны необходимо выступить на двух этапах Кубка России. Глейхенгауз сообщил, что в группе Тутберидзе