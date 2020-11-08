Глейхенгауз назвал условие для возвращения Загитовой в спорт
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил шансы олимпийской чемпионки Алины Загитовой вернуться в спорт.
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил шансы олимпийской чемпионки Алины Загитовой вернуться в спорт.
— Чтобы вернуться, нужно восстановить хотя бы все то, что она умела. Чисто прыгать пять тройных, каскады 3−3, плюс набрать физические кондиции для того, чтобы выкатывать этот набор во второй половине программы. Когда и если она это сделает, тогда можно будет уже говорить [о возвращении], — заявил Глейхенгауз.
18-летняя Загитова год назад объявила о приостановке спортивной карьеры и стала вести ледовое шоу на телевидении.
В ноябре она представила показательную программу «Эсмеральда» на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.