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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная рассказала, почему решилась на смену имиджа

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная призналась, что решила изменить имидж после перехода из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

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«Почему перекрасилась? Это как-то само произошло. Я как только перешла к Плющенко, то сразу отрезала волосы и осветлила их. Новая жизнь — новая я», — рассказала Косторная, чьи слова приводит «Бизнес Онлайн».

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Косторная перешла в группу Плющенко в межсезонье.

В воскресенье Косторная выступала с короткой программой на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Казани. За свой прокат 17-летняя фигуристка получила 78,15 балла и стала лидером в соревновании одиночниц.

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