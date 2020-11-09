Косторная рассказала, почему решилась на смену имиджа
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная призналась, что решила изменить имидж после перехода из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная призналась, что решила изменить имидж после перехода из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Почему перекрасилась? Это
Косторная перешла в группу Плющенко в межсезонье.
В воскресенье Косторная выступала с короткой программой на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Казани. За свой прокат 17-летняя фигуристка получила 78,15 балла и стала лидером в соревновании одиночниц.