Фигурист Семененко победил на четвертом этапе Кубка России
КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Евгений Семененко стал победителем четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.
КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Евгений Семененко стал победителем четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.
Семененко получил в сумме за два проката 264,38 балла (96,00 балла за короткую программу + 168,38 за произвольную). Второе место занял Андрей Мозалев (257,35; 74,55 + 182,80), третье — Макар Игнатов (247,69; 89,14 + 158,55).
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