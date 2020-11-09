Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.11
Леванте
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
8.11
Вальядолид
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
8.11
Арсенал
Астон Вилла
03
Футбол. Зарубежный
8.11
Милан
Верона
22
Футбол. Зарубежный
8.11
Валенсия
Реал
41
Футбол. Зарубежный
8.11
Лион
Сент-Этьен
21
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
16:38 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Семененко победил на четвертом этапе Кубка России

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Евгений Семененко стал победителем четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Семененко получил в сумме за два проката 264,38 балла (96,00 балла за короткую программу + 168,38 за произвольную). Второе место занял Андрей Мозалев (257,35; 74,55 + 182,80), третье — Макар Игнатов (247,69; 89,14 + 158,55).

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее в понедельник танцевальные дуэты представят ритм-танец, а затем с произвольной программой выступят девушки.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Дзюба помог «Зениту» обыграть «Краснодар», ЦСКА вернул лидерство
Болельщики «Зенита» осудили Дзюбу за скандал с интимным видео
Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти
Сенатор поддержал идею наградить Нурмагомедова званием Героя РФ
Сборная Казахстана потеряла игрока ЦСКА на ближайшие матчи
«Зенит» выступил с заявлением об утечке интимного видео с Дзюбой
Скелетонистка из России восхитила поклонников фото в комбинезоне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь