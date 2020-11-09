Плющенко снял Трусовой президентский номер после опоздания на поезд

«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу», — сказал Плющенко по телефону.