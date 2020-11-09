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9 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Плющенко снял Трусовой президентский номер после опоздания на поезд

КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Тренер двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой Евгений Плющенко рассказал РИА Новости, что после опоздания на поезд он снял для фигуристки президентский номер в одном из отелей Казани.

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Источник: Спорт РИА Новости

Трусова победила в понедельник на четвертом этапе Кубка России в Казани и должна была вечерним поездом отправиться в Москву вместе с Плющенко.

«Мы опоздали на поезд. Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу», — сказал Плющенко по телефону.

«Завтра мы погуляем по Казани, посмотрим достопримечательности города. А послезавтра приступим к тренировочному процессу», — добавил собеседник агентства.

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