Ягудин сравнил катание Трусовой и Косторной со спортивной и художественной гимнастикой

Трусова стала победительницей четвертого этапа Кубка России, проходящего в Казани. Спортсменка за два проката получила 248,63 балла, Косторная стала второй (226,31). Трусова выиграла второй турнир подряд, для Косторной этот старт был первым в сезоне.
«Что касается Трусовой и Косторной, то прямая аналогия этому — спортивная и художественная гимнастика, — сказал Ягудин. — Мне очень хочется когда-нибудь, наконец, увидеть чистый-чистый прокат произвольной программы Саши, и все-таки она всем дала жару. Она не только “Русская ракета”, она в хоккейном смысле та самая “Красная машина” — человек, который выходит и бомбит — четыре четверных прыжка, три из которых сделано, каскад “четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов” в конце программы — все это очень круто».
«Есть вопросы по презентации — на мой взгляд, трагизм и сила “Ромео и Джульетты” ушли в прыжки. Трагизм этой истории — это не совсем то, что ей подходит», — добавил Ягудин.
Косторная, по мнению олимпийского чемпиона, пока выглядит тяжеловато. «Не знаю, что тому причина, — может быть и коньки, которые она меняла две недели назад, может еще что-то, — сказал он. — Но видно, что ей пока тяжело, и отсюда каскад “три-два”, а не “три-три” в начале программы, отсюда отсутствие тройного акселя. Но давайте не забывать — это ее первый официальный турнир после сложного перерыва».
Комментируя катание бронзового призера этапа Майи Хромых, Ягудин отметил: «В отличие от Трусовой и Косторной, у Хромых жизнь во взрослом женском одиночном катании только начинается. Она великолепно исполнила короткую программу, просто безошибочно, а в произвольной попыталась сделать не очень стабильный для нее элемент — четверной сальхов, который, судя по ее интервью, получается пока лишь один из трех. У каждого человека есть не очень приятные дни, когда и простые то вещи не получаются, а этот прыжок у Майи в программе не получился, что послужило причиной дальнейшего не очень чистого ее катания и ошибок на тех элементах, которые она достаточно легко выполняет, — вся ее концентрация, все силы ушли на этот сложный прыжок».