Ягудин сравнил катание Трусовой и Косторной со спортивной и художественной гимнастикой

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Трусова стала победительницей четвертого этапа Кубка России, проходящего в Казани. Спортсменка за два проката получила 248,63 балла, Косторная стала второй (226,31). Трусова выиграла второй турнир подряд, для Косторной этот старт был первым в сезоне.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--113cd83a023a34b71f36" data-vnd="113cd83a023a34b71f36" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=113cd83a023a34b71f36" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Что касается Трусовой и Косторной, то прямая аналогия этому — спортивная и художественная гимнастика, — сказал Ягудин. — Мне очень хочется когда-нибудь, наконец, увидеть чистый-чистый прокат произвольной программы Саши, и все-таки она всем дала жару. Она не только “Русская ракета”, она в хоккейном смысле та самая “Красная машина” — человек, который выходит и бомбит — четыре четверных прыжка, три из которых сделано, каскад “четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов” в конце программы — все это очень круто».

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«Есть вопросы по презентации — на мой взгляд, трагизм и сила “Ромео и Джульетты” ушли в прыжки. Трагизм этой истории — это не совсем то, что ей подходит», — добавил Ягудин.

Косторная, по мнению олимпийского чемпиона, пока выглядит тяжеловато. «Не знаю, что тому причина, — может быть и коньки, которые она меняла две недели назад, может еще что-то, — сказал он. — Но видно, что ей пока тяжело, и отсюда каскад “три-два”, а не “три-три” в начале программы, отсюда отсутствие тройного акселя. Но давайте не забывать — это ее первый официальный турнир после сложного перерыва».