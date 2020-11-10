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11:55 (мск), источник: ТАСС

Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

ТАСС, 10 ноября. Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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«После тяжелой болезни в возрасте 91 года ушел из жизни советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Борисович Москвин, — говорится в сообщении. — Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича. Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию».

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Москвин начал тренерскую работу сразу после окончания спортивной карьеры.

Он выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1954). Москвин тренировал таких спортсменов, как Игорь Бобрин (чемпион Европы), Людмила Белоусова и Олег Протопопов (двукратные олимпийские чемпионы в парном катании), Тамара Москвина и Алексей Мишин (призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании, а ныне — известные тренеры), Марина Ельцова и Андрей Бушков (чемпионы мира в парном катании), Лариса Селезнева и Олег Макаров (бронзовые призеры Олимпийских игр).

Как отмечается в сообщении на сайте ФФККР, Москвин до последнего времени продолжал заниматься тренерской работой, помогал и консультировал спортсменов, тренеров, вместе с супругой Тамарой Москвиной занимался с учениками ее группы.

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