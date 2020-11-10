«Плющенко удачно купил Трусову». И кого Саше благодарить за лучший результат в карьере?
Болельщики уверены, что на пьедестале этапа Кубка России в Казани оказались только ученицы Тутберидзе. Что вообще происходит?
Болельщики уверены, что на пьедестале этапа Кубка России в Казани оказались только ученицы Тутберидзе. Что вообще происходит?
Этап Кубка России в Казани стал настоящим бенефисом Александры Трусовой. Феноменальная Русская ракета «привезла» ближайшей сопернице более 20 баллов, получила наивысшие оценки за карьеру и впервые на взрослом уровне обыграла лучшую фигуристку прошлого сезона Алёну Косторную.
Но даже после такого оглушительного успеха многие болельщики не восторгаются уникальным талантом Трусовой, а спорят, кому же стоит поставить в заслугу её потрясающие четверные прыжки и запредельные ошибки.
И кого теперь Саше благодарить за выдающуюся победу и лучший результат в карьере?
Русская ракета показала самое мощное выступление с момента прошлогодних этапов
— Саша — неудержимая покорительница квадов! Восторг! Евгению Викторовичу, Дмитрию, Сергею огромная благодарность за прекрасную работу!
— Очень изменилась! Столько из неё команда Плющенко вытащила нежности и красоты женственной!
— Саша великолепна! И здорово прибавила под руководством новых тренеров! Умница наша, только вперëд!
— Всё же Саша сделала правильный выбор тренера! Видно, что работаете. Элементы стали чище, прыжки чётче. Главное не сбавлять темп и не терять цели.
— Саша нереально «плюсанула» и в технике, и в скольжении. И главное, её любят, и хранят, а не выбрасывают, как отработанный материал просто потому, что и так много… Очень рада за Сашу. И спасибо Евгению Викторовичу, что смог разглядеть этот алмаз и дотачивает его.
— Саша, конечно, похорошела, появилось больше энергии и уверенности. Пусть этот бриллиант приобретёт изысканную огранку в ваших руках.
Плющенко тоже остался в восторге от выступления Трусовой и создал для неё роскошные условия: «Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой. А она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за её феноменальное катание на этапе в Казани, за её работу».
Несмотря на высочайшие баллы и три чистых четверных прыжка, досталась Трусовой и порция критики. Некоторые болельщики считают, что ей стоит отказаться от каскада тройной лутц — тройной риттбергер, который она сорвала два раза кряду. А фанаты Загитовой и вовсе уверены, что лучше Алины этот элемент уже не сделать, а значит, другим и пробовать не стоит.
Но самые жаркие дебаты разгорелись даже не
— Забрал себе уже готовых фигуристок. Что делает с людьми зависть.
— Опять весь пьедестал — ученицы Этери. Как ни крути, а от этого следа уже никуда не деться.
— Плющенко удачно купил Трусову!!! Теперь можно выдавать работу Тутберидзе за свою! Молодец!
— Поздравляем Сашу Трусову с тем, что она сохранила всё то, чему её учила Этери Георгиевна. Плющенко здесь совершенно ни при чём, только снимает сливки!
— Ну не Плющенко же её этому научил!
— И снова весь пьедестал — ученицы «Хрустального». Спасибо за девочек, Этери Георгиевна! Спасибо за ваш труд и профессионализм!
Читатели «Чемпионата» в основном соглашаются с тем, что основная заслуга принадлежит Тутберидзе. Все прыжки, которые Трусова показала в Казани, она выучила именно в «Хрустальном». Пользователи сердятся, что Евгений взял уже готовых спортсменок и старается заработать тренерский авторитет за их счёт:
— Хватит воровать у Тутберидзе спортсменок!
— Перебежчицы пока катаются на старых запасах, да и то Косторная часть запасов уже растеряла, и это только начало потерь. Трусова, конечно, попрыгунья — не отнять.
— Саша — здорово. Всё, что показала, выучила в «Хрустальном».
— Школа Плющенко к мастерству Косторной и Трусовой никакого отношения не имеет.
Яна Левхина