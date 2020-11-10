Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Москвина

Заслуженный тренер СССР Москвин скончался на 92-м году жизни после тяжелой болезни.

«Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни легендарного тренера Игоря Борисовича Москвина. Всю свою жизнь он посвятил фигурному катанию, столь любимому в нашей стране виду спорта, и внёс огромный вклад в его развитие. Это был неповторимый мастер своего дела, обладавший настоящим педагогическим талантом, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов», — сказал Матыцин, которого цитирует пресс-служба Минспорта.

«От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге Игоря Борисовича Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным, близким и воспитанникам легендарного тренера», — продолжил Матыцин.

Москвин в паре с Майей Беленькой трижды становился чемпионом СССР в парном катании (1952, 1953, 1954), был первым советским фигуристом, который вместе с другими спортсменами участвовал в чемпионате Европы 1956 года. Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и другие.