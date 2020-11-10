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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева поделилась забавным видео из раздевалки

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео забавного танца в stories своего аккаунта в Instagram.

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20
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20
фотографий
20
фотографий

Видеоролик был снят в раздевалке перед выступлением спортсменки на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу прошло в Москве 7 ноября.

Ранее Туктамышева завоевала бронзовую награду на третьем этапе Кубка России в Сочи.

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