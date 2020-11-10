Туктамышева поделилась забавным видео из раздевалки
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео забавного танца в stories своего аккаунта в Instagram.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео забавного танца в stories своего аккаунта в Instagram.
Видеоролик был снят в раздевалке перед выступлением спортсменки на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Шоу прошло в Москве 7 ноября.
Ранее Туктамышева завоевала бронзовую награду на третьем этапе Кубка России в Сочи.