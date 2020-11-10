Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
15:49 (мск), источник: Sport24

Загитова примет участие в показательных выступлениях на московском этапе Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и российская фигуристка Камила Валиева примут участие в показательных выступлениях на московском этапе Гран-при. Об этом сообщается в афише к соревнованию.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Расписание программы выглядит следующим образом:

Пятница, 20 ноября:

13:30 Мужчины — Короткая программа.

15:30 Танцы на льду — Ритм танец.

17:00 Церемония открытия.

18:00 Пары — Короткая программа.

19:25 Женщины — Короткая программа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Суббота, 21 ноября:

13:30 Мужчины — Произвольная программа.

15:40 Танцы на льду — Произвольный танец.

17:30 Пары — Произвольная программа.

19:10 Женщины — Произвольная программа.

Воскресенье, 22 ноября:

14:00 Церемония награждения.

15:00 Показательные выступления (Выступления победителей и призеров этапа Гран при, а также показательные выступления Алины Загитовой и Камилы Валиевой).

Ранее Загитова 7 ноября на льду «ЦСКА Арены» в Москве представила публике новый показательный номер «Эсмеральда».

Читайте также
 Показавшая себя без трусиков Айза отреагировала на секс-скандал с Дзюбой
«Он виноват перед женой». Ведущая «Дома-2» - про интимное видео с Дзюбой
СМИ: Матч ЛЧ под угрозой срыва из-за штамма коронавируса
«Русские привыкли себя недооценивать». Правила жизни Овчинникова
Уникальный тренер настоящих чемпионов. Памяти Игоря Москвина
«Плющенко удачно купил Трусову». И кого ей благодарить за победу
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу
Штырков объяснил, почему не считает Хабиба величайшим бойцом
«Урал» высмеял падение футболиста «Спартака» в матче РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь