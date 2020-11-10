Загитова примет участие в показательных выступлениях на московском этапе Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и российская фигуристка Камила Валиева примут участие в показательных выступлениях на московском этапе
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и российская фигуристка Камила Валиева примут участие в показательных выступлениях на московском этапе
Расписание программы выглядит следующим образом:
Пятница, 20 ноября:
13:30 Мужчины — Короткая программа.
15:30 Танцы на льду — Ритм танец.
17:00 Церемония открытия.
18:00 Пары — Короткая программа.
19:25 Женщины — Короткая программа.
Суббота, 21 ноября:
13:30 Мужчины — Произвольная программа.
15:40 Танцы на льду — Произвольный танец.
17:30 Пары — Произвольная программа.
19:10 Женщины — Произвольная программа.
Воскресенье, 22 ноября:
14:00 Церемония награждения.
15:00 Показательные выступления (Выступления победителей и призеров этапа Гран при, а также показательные выступления Алины Загитовой и Камилы Валиевой).
Ранее Загитова 7 ноября на льду «ЦСКА Арены» в Москве представила публике новый показательный номер «Эсмеральда».