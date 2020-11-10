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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев ответил на критику Глейхенгауза

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил тренеру олимпийский чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Даниилу Глейхенгаузу, который ранее заявил, что обижен на телеведущего.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам комментатора, фигурное катание имеет для него больше значение.

«Мы в прекрасных отношениях с Глейхенгаузом, давно с ним знакомы и всегда мило общались. Его слова? Это нормальная реакция наставника. Моя работа всегда вызывает различные эмоции, равнодушных нет. Могу сказать, что я люблю всех фигуристов. Этот спорт имеет для меня большое значение», — заявил Губерниев в интервью Sport24.

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Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах

На прошлой неделе Загитова принимала участие в программе «Матч ТВ», посвященной пятилетию канала. Во время передачи спортсменка избегала ответов на некоторые вопросы Губерниева, в частности о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, осенью вернувшейся в группу Этери Тутберидзе.

В субботу Загитова впервые в нынешнем сезоне откатала программы на публике, выйдя на лед в рамках шоу в Москве.

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