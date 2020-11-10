Губерниев ответил на критику Глейхенгауза

По словам комментатора, фигурное катание имеет для него больше значение.

«Мы в прекрасных отношениях с Глейхенгаузом, давно с ним знакомы и всегда мило общались. Его слова? Это нормальная реакция наставника. Моя работа всегда вызывает различные эмоции, равнодушных нет. Могу сказать, что я люблю всех фигуристов. Этот спорт имеет для меня большое значение», — заявил Губерниев в интервью Sport24.

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На прошлой неделе Загитова принимала участие в программе «Матч ТВ», посвященной пятилетию канала. Во время передачи спортсменка избегала ответов на некоторые вопросы Губерниева, в частности о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, осенью вернувшейся в группу Этери Тутберидзе.