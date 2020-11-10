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10 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Москвина: Сегодня я потеряла самого близкого человека в моей жизни

КАЗАНЬ, 10 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что осталась на этапе Кубка страны в Казани после известия о смерти супруга, заслуженного тренера СССР Игоря Москвина, из-за того, что он бы наверняка ее попросил отработать до конца со спортсменами всё, что готовилось на тренировках.

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Источник: РИА "Новости"

Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Тамара Москвина находится в Казани на четвертом этапе Кубка России, где выступают пары ее группы — действующие чемпионы России и Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

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Игорю Москвину — 80 лет

«Я всегда себя чувствую хорошо. В моей жизни было много различный ситуаций, и я всегда стараюсь выходить из них наилучшим образом. Сегодня я потеряла самого близкого человека в моей жизни, и я могла бы спокойно сидеть в своем номере и плакать. Но наверняка он бы сказал мне: «Тамара, ты подготовила ребят вместе с другими специалистами, иди и доделай свое дело. А я тебя подожду», — сказала Москвина журналистам.

«Обычно на тренировках, когда мы готовили программы, я и ребята получали от него критические замечания. Потому что удовлетворение от нашей работы получают зрители и судьи, а мы — профессионалы, всегда ищем, что бы еще сделать получше, что бы еще сделать почище, попривлекательнее, повеселее, чтобы удовлетворить все вкусы зрителей», — отметила специалист.

Москвина добавила, что отправится в Санкт-Петербург в среду после произвольной программы фигуристов. «Завтра я уезжаю после произвольной программы. В связи со сложившимися обстоятельствами, урна с прахом будет выдана в пятницу, сейчас нет доступа ни к телу, ни к останкам. Доведу здесь все до конца, до пятницы я ничего не могу сделать», — пояснила тренер.

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