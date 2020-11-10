Москвина: Сегодня я потеряла самого близкого человека в моей жизни

Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Тамара Москвина находится в Казани на четвертом этапе Кубка России, где выступают пары ее группы — действующие чемпионы России и Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Я всегда себя чувствую хорошо. В моей жизни было много различный ситуаций, и я всегда стараюсь выходить из них наилучшим образом. Сегодня я потеряла самого близкого человека в моей жизни, и я могла бы спокойно сидеть в своем номере и плакать. Но наверняка он бы сказал мне: «Тамара, ты подготовила ребят вместе с другими специалистами, иди и доделай свое дело. А я тебя подожду», — сказала Москвина журналистам.

«Обычно на тренировках, когда мы готовили программы, я и ребята получали от него критические замечания. Потому что удовлетворение от нашей работы получают зрители и судьи, а мы — профессионалы, всегда ищем, что бы еще сделать получше, что бы еще сделать почище, попривлекательнее, повеселее, чтобы удовлетворить все вкусы зрителей», — отметила специалист.