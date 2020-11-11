Стал известен гонорар Загитовой за участие в ледовом шоу в Москве

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок сообщается, что Загитова в сумме получила 357 504 рубля за три рабочие смены. Фигуристка показала программу «Эсмеральда» под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», премьера которой должна была состояться на чемпионате мира 2020 года в Монреале, отмененном из-за пандемии COVID-19.