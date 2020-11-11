Стал известен гонорар Загитовой за участие в ледовом шоу в Москве

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок сообщается, что Загитова в сумме получила 357 504 рубля за три рабочие смены. Фигуристка показала программу «Эсмеральда» под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», премьера которой должна была состояться на чемпионате мира 2020 года в Монреале, отмененном из-за пандемии COVID-19.
Среди спортсменов больше всего заработали фигуристы, выступающие в парном катании, — по 170 544 рубля за каждую из трех смен (511 632 в сумме). На мероприятии также выступали Елизавета Туктамышева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Ведущий «Влюбленных в фигурное катание» Дмитрий Губерниев получил за работу 388 800 рублей.