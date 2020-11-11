Мишина и Галлямов победили в соревнованиях пар на этапе Кубка России

В среду Мишина и Галлямов победили в произвольной программе (153,43 балла) и заняли первое место по сумме двух видов с 233,09 балла. Второе место у дуэта Евгения Тарасова/Владимир Морозов (227,13), третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30).