Пара Тарасова и Морозов не выступит на «Гран-при России»

— Трудно сказать, наш ли это максимум на сегодня, но после болезни мы готовились месяц и очень рады, что мы довольно достойно провели этот месяц, — прокомментировал прокат Морозов. — Подготовили к сегодняшнему дню программу в том виде, в котором она была. Были две помарки, но они были ожидаемы — физическая форма еще не в лучшей степени, на концовку немного не хватает энергии. Наш показательный номер под композицию Димаша Кудайбергена, конечно, повлиял на выбор.