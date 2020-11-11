Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Спартак-2
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Албания
Косово
10
Футбол. Сборные
перерыв
Греция
Кипр
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чайка
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Факел
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Сан-Марино
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Литва
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Румыния
Беларусь
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Израиль
Футбол. Сборные
20:30
Болгария
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:45
Турция
Хорватия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Иртыш
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Чертаново
32
Футбол. Сборные
21:30
Дания
Швеция
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Мн
06
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Волгарь
03
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Балтика
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Томь
01
Футбол. Сборные
22:30
Люксембург
Австрия
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Чехия
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Италия
Эстония
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Азербайджан
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Андорра
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Украина
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Алания
11
Футбол. Сборные
23:10
Франция
Финляндия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Крылья Советов
11
Футбол. Первый дивизион
11:30
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
32
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
17:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пара Тарасова и Морозов не выступит на «Гран-при России»

Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завершили свой первый старт в нынешнем сезоне, выступив в произвольной программе на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Трудно сказать, наш ли это максимум на сегодня, но после болезни мы готовились месяц и очень рады, что мы довольно достойно провели этот месяц, — прокомментировал прокат Морозов. — Подготовили к сегодняшнему дню программу в том виде, в котором она была. Были две помарки, но они были ожидаемы — физическая форма еще не в лучшей степени, на концовку немного не хватает энергии. Наш показательный номер под композицию Димаша Кудайбергена, конечно, повлиял на выбор.

— Фактор родных стен очень помогал, я очень спокойно и комфортно себя ощущала, — отметила Тарасова. — Не было стрессовых ситуаций, наоборот — все так добро, все радуются. Все это настолько придает энергию и желание кататься, очень рада, что первые в сезоне соревнования мы провели здесь. В Казани я не выступала лет 8, наверное. Приятно кататься дома. Наши планы теперь — этап Кубка России, на «Гран-при» не выступим. Сейчас прилетаем, не берем выходные и катаем целиковые программы на тренировках. (Дмитрий Кузнецов).

 «Хабиб — Герой России». Почему эта новость взорвала медиапространство
Широкову грозит два года тюрьмы. Дойдет ли дело до реального срока
Сафонов, Гильерме, Джанаев? Кто должен играть в воротах сборной
Черчесов — о коронавирусе, Дзюбе и подготовке к Молдавии
Новая сказка «Лестера». «Лисы» снова замахнулись на титул?
«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Роналду на Неймара
UFC официально подтвердил бой Макгрегор — Порье
Мишина и Галлямов победили в соревнованиях пар на Кубке России
Стал известен гонорар Загитовой за участие в шоу в Москве
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь