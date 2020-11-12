Фигуристка Акатьева второй в истории исполнила четверной прыжок и триксель в программе
КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Софья Акатьева стала второй в истории фигуристкой, кто исполнил четверной тулуп и триксель в одной программе.
КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Софья Акатьева стала второй в истории фигуристкой, кто исполнил четверной тулуп и триксель в одной программе.
Это произошло во время произвольной программы на этапе юниорского Кубка России в Казани.
Первой была американка Алиса Лью. На этапе юниорского
Акатьевой 13 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.