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15:12 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Акатьева второй в истории исполнила четверной прыжок и триксель в программе

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Софья Акатьева стала второй в истории фигуристкой, кто исполнил четверной тулуп и триксель в одной программе.

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Источник: РИА "Новости"

Это произошло во время произвольной программы на этапе юниорского Кубка России в Казани.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой была американка Алиса Лью. На этапе юниорского Гран-при в Лэйк-Плэсиде в 2019 году она включила в свою программу два тройных акселя, исполнив один с падением, и четверной лутц. Акатьева исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным тулупом, и триксель.

Акатьевой 13 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.
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