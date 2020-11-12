Фигуристка Акатьева второй в истории исполнила четверной прыжок и триксель в программе

Первой была американка Алиса Лью. На этапе юниорского Гран-при в Лэйк-Плэсиде в 2019 году она включила в свою программу два тройных акселя, исполнив один с падением, и четверной лутц. Акатьева исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с двойным тулупом, и триксель.