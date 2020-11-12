Жулин: Синицина и Кацалапов не планируют сниматься с этапа Гран-при в Москве

Синицина и Кацалапов снялись с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12—13 сентября из-за травмы спины Кацалапова. Позднее фигуристы выступили с короткой программой на втором этапе Кубка России в Москве, но не смогли докатать до конца произвольную программу из-за болей в колене у партнерши. В итоге фигуристы снялись с третьего этапа Кубка России в Сочи, а данные Синициной были отправлены в германскую клинику для понимания полной картины, позднее немецкие медики подтвердили, что у фигуристки было воспаление коленного сухожилия.

«Вроде, получше все, Вика восстанавливается, — сказал Жулин. — Сегодня прокат практически доехали, было красиво. Надеемся, все будет отлично, к Гран-при ребята готовятся, мы рвемся в бой. Посмотрим, чем все кончится, планов сниматься на данный момент нет».

Также тренер отметил, что окончательное решение об участии дуэта в заключительном в сезоне этапе Кубка России в Москве, который пройдет с 5 по 8 декабря, будет принято позднее.