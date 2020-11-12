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17:08 (мск), источник: ТАСС

Жулин: Синицина и Кацалапов не планируют сниматься с этапа Гран-при в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионы Европы в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не планируют сниматься с этапа Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем у партнерши. Об этом ТАСС сообщил тренер дуэта Александр Жулин.

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Источник: РИА "Новости"

Синицина и Кацалапов снялись с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12—13 сентября из-за травмы спины Кацалапова. Позднее фигуристы выступили с короткой программой на втором этапе Кубка России в Москве, но не смогли докатать до конца произвольную программу из-за болей в колене у партнерши. В итоге фигуристы снялись с третьего этапа Кубка России в Сочи, а данные Синициной были отправлены в германскую клинику для понимания полной картины, позднее немецкие медики подтвердили, что у фигуристки было воспаление коленного сухожилия.

«Вроде, получше все, Вика восстанавливается, — сказал Жулин. — Сегодня прокат практически доехали, было красиво. Надеемся, все будет отлично, к Гран-при ребята готовятся, мы рвемся в бой. Посмотрим, чем все кончится, планов сниматься на данный момент нет».

Также тренер отметил, что окончательное решение об участии дуэта в заключительном в сезоне этапе Кубка России в Москве, который пройдет с 5 по 8 декабря, будет принято позднее.

В нынешнем сезоне этапы Гран-при проходят в формате национальных соревнований. Московский этап должен пройти с 20 по 22 ноября.

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