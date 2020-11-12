Жулин: Синицина и Кацалапов не планируют сниматься с этапа Гран-при в Москве
МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионы Европы в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не планируют сниматься с этапа
МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионы Европы в танцах на льду российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не планируют сниматься с этапа
Синицина и Кацалапов снялись с контрольных прокатов сборной России, которые прошли
«Вроде, получше все, Вика восстанавливается, — сказал Жулин. — Сегодня прокат практически доехали, было красиво. Надеемся, все будет отлично, к
Также тренер отметил, что окончательное решение об участии дуэта в заключительном в сезоне этапе Кубка России в Москве, который пройдет с 5 по 8 декабря, будет принято позднее.
В нынешнем сезоне этапы