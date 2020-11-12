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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Новая звезда Тутберидзе готова бороться со взрослыми. Плющенко забрал не ту юниорку?

13-летняя Акатьева разгромила бывшую ученицу Этери. Такого набора прыжков нет даже у Трусовой!

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Источник: РИА "Новости"

Бывшая ученица Тутберидзе против действующей. Главный сюжет женских соревнований на этапе Кубка России в Казани был актуален и для турнира юниорок. Уход Вероники Жилиной к Плющенко называли даже более болезненной потерей для Тутберидзе, чем скандальные трансферы Трусовой и Косторной. Но у 12-летней фигуристки снова не было ни шанса против блистательной Софьи Акатьевой.

Да что там Жилина, с такой соперницей даже лучшая фигуристка мира прошлого сезона ничего бы не могла поделать!

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Неужели Плющенко забрал у Тутберидзе не ту юниорку?

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Дуэль бывшей и нынешней

Состав участниц юниорского турнира в Казани обещал болельщикам потрясающее противостояние трёх лучших фигуристок России не старше 13 лет: Софьи Акатьевой из «Хрустального», Софьи Самоделкиной из ЦСКА и Вероники Жилиной из академии Плющенко. Все три девочки владеют четверными прыжками, уже имеют персональных поклонников и мечтают о золоте Олимпиады-2026. А после снятия Самоделкиной из-за повреждения ноги, борьба за победу, по сути, превратилась в дуэль Акатьевой и Жилиной.

В прошлом сезоне обе девочки представляли «Хрустальный», однако в мае Вероника перешла к Плющенко, а Акатьева осталась у Тутберидзе. Но Жилину и Акатьеву отличает не только принадлежность к разным школам. Если Веронику за удивительную прыгучесть и выносливость сравнивают с Трусовой, то Софья славится сбалансированным катанием и больше напоминает Косторную. Их первая встреча в этом сезоне состоялась в начале сентября на первенстве Москвы. Тогда Акатьева была сильнее бывшей одногруппницы, однако Плющенко поражение Жилиной не признал, назвав её прокат чемпионским.

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Акатьева опередила Трусову и Косторную

Вскоре Акатьева произвела фурор на первом этапе Кубка России, опередив ближайшую преследовательницу на 43 балла. В Сызрани Софье удалось историческое достижение — она первой из россиянок исполнила в одной программе тройной аксель и четверной прыжок. До неё это удавалось только американке Алисе Лью. Жилина же всё это время тренировалась с Сергеем Розановым и готовилась дать Акатьевой бой в Казани.

В короткой программе Жилина выступила достойно, а если забыть про помарку на каскадном тройном флипе, то и вовсе идеально.

И это лишь подтвердило, что всерьёз говорить о её соперничестве с Акатьевой не приходится. Софья — это другой уровень, неподвластный не только ровесницам, но и лидерам взрослой сборной России.

13-летняя подопечная Тутберидзе безупречно исполнила потрясающий по сложности каскад тройной аксель — тройной тулуп, а её воздушное и проникновенное катание обеспечило гигантскую оценку за компоненту. В итоге Акатьева увидела перед собой абсолютно космические 80,12 балла.

С этим результатом она бы выиграла короткую программу среди взрослых, опередив и Косторную, и Трусову с Хромых.

От прыжков Акатьевой дух захватывает

На произвольную программу обе фигуристки заявили по два четверных тулупа. Учитывая, что Акатьева запланировала ещё и тройной аксель, Жилина могла отыграть отставание в 9 баллов только при грубых ошибках оппонентки. В самом начале проката Ника сорвала аплодисменты хорошим четверным тулупом в каскаде с двойным, но затем допустила много брака — упала с сольного четверного тулупа, недокрутила тройной флип и ошиблась на каскаде с ойлером. Всё это не позволило ей обойти в произвольной Алину Горбачёву из Тверской области, идеально исполнившей программу без ультра-си.

Первый канал

Права на видео принадлежат Первому каналу

Акатьева закрывала соревновательную программу и сделала это просто великолепно. В первой половине программы она выдала целую серию умопомрачительных прыжков, от каждого из которых захватывало дух. Сольный четверной тулуп, он же в каскаде с двойным и тут же тройной аксель — всё уверенно и на хорошие плюсы. Такого набора прыжков нет даже у Трусовой! К сожалению, неимоверная нагрузка в первой половине дала о себе знать в виде падения с тройного лутца, да и в целом сил к концу проката у Сони осталось минимум.

Первый канал

Права на видео принадлежат Первому каналу

Акатьева может стать лучшей в истории

Очевидно, что укрепление физической формы способно лишить Софью слабых мест. Но уже сейчас она громит соперниц и готова выступать по взрослым. Так, её преимущество над Жилиной составило почти 34 балла, а сумасшедшая оценка в 231,44 балла значительно превышает результат Косторной в Казани.

Для дебютного этапа Кубка России среди юниорок Жилина тоже проявила себя неплохо. Тем более, она почти на год младше Акатьевой, а значит, ещё может нивелировать отставание.

Однако из двух фигуристок с огромным потенциалом Плющенко забрал не ту, у которой есть все шансы стать лучшей в истории.

Алексей Адамов

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