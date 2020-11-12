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18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Слуцкая оценила возможность дружбы между Трусовой и Косторной

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая оценила возможность дружбы между российскими фигуристками Александрой Трусовой и Аленой Косторной. Об этом сообщает «Команда России».

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По ее мнению, между спортсменками вряд ли могут быть теплые приятельские отношения, так как они конкурируют между собой и идут к своей цели разными дорогами. «Если их не удерживают какие-то общие неспортивные интересы, то общения на уровне “привет” и “пока” вполне достаточно. Маловероятно, что они сейчас подружки», — добавила россиянка.

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9 ноября Трусова одержала победу на четвертом этапе Кубка России в Казани. Спортсменка превзошла два мировых рекорда по набранным баллам, но достижение не будет зафиксировано, так как результат показан на национальном турнире. Второе место заняла Косторная.

16-летняя Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер континентального первенства. 17-летняя Косторная — чемпионка Европы и финала Гран-при. Перед началом сезона спортсменки перешли из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

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