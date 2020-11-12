Слуцкая оценила возможность дружбы между Трусовой и Косторной

По ее мнению, между спортсменками вряд ли могут быть теплые приятельские отношения, так как они конкурируют между собой и идут к своей цели разными дорогами. «Если их не удерживают какие-то общие неспортивные интересы, то общения на уровне “привет” и “пока” вполне достаточно. Маловероятно, что они сейчас подружки», — добавила россиянка.