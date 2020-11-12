Фигуристка Жилина переболела коронавирусной инфекцией перед этапом Кубка России в Казани
ТАСС, 12 ноября. Фигуристка Вероника Жилина
ТАСС, 12 ноября. Фигуристка Вероника Жилина
На четвертом этапе Кубка России среди юниоров фигуристка заняла второе место, набрав по итогам двух программ 197,45 балла.
«Перед соревнованиями я заразилась коронавирусом и не каталась две недели. После болезни осталась одна неделя, я готовилась. В принципе, я довольна прокатом», — рассказала Жилина.
Жилиной 12 лет, она занимается в академии «Ангелы Плющенко».