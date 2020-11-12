Фигуристка Жилина переболела коронавирусной инфекцией перед этапом Кубка России в Казани

На четвертом этапе Кубка России среди юниоров фигуристка заняла второе место, набрав по итогам двух программ 197,45 балла.

«Перед соревнованиями я заразилась коронавирусом и не каталась две недели. После болезни осталась одна неделя, я готовилась. В принципе, я довольна прокатом», — рассказала Жилина.