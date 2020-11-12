Федерация фигурного катания Петербурга выступила за повышение возрастного ценза в женских соревнованиях
Президент Федерации фигурного катания
Президент Федерации фигурного катания
— Мы все прекрасно понимаем, что у 14-летней организм сформирован иначе, чем у 20-летней, — заявил Чопозов. — У них другая физика, они прыгают совершенно
По словам Чопозова, первым шагом в этом направлении станет внесение вопроса о повышении возрастного ценза в повестку исполкома петербургской федерации. Далее предложение будет направлено в Федерацию фигурного катания на коньках России.
— Я за то, чтобы карьера у наших спортсменов была
На минувшем этапе Кубка России в Казани победу одержала 16-летняя Александра Трусова. Серебро досталось 17-летней Алене Косторной, а бронза — 14-летней Майе Хромых. Все три спортсменки представляют Москву. Результаты спортсменов из Санкт-Петербурга: 18-летняя петербургская фигуристка Софья Самодурова стала четвертой, 18-летняя Елизавета Нугуманова — пятой, 20-летняя Станислава Константинова — девятой.
Ранее неоднократно поднимался вопрос о повышении возрастного ценза в женских соревнованиях по фигурному катанию. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».