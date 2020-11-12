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12 ноября, источник: Фонтанка

Федерация фигурного катания Петербурга выступила за повышение возрастного ценза в женских соревнованиях

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов после очередного этапа Кубка России в Казани заявил о намерении обратиться в Министерство спорта и Федерацию фигурного катания на коньках России с предложением о повышении минимального возраста во взрослых женских соревнованиях. Об этом он рассказал в четверг, 12 ноября, в интервью «Фонтанке».

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Источник: Reuters

— Мы все прекрасно понимаем, что у 14-летней организм сформирован иначе, чем у 20-летней, — заявил Чопозов. — У них другая физика, они прыгают совершенно по-другому. Знаете, что самое обидное? Что эти 15-летние девочки не понимают, что их карьера, по сути, завершится через 2−3 года. Поэтому я хочу, чтобы меня услышали и Федерация фигурного катания РФ, и Министерство спорта: нам надо увеличивать минимальный возраст участия девушек во взрослых соревнованиях. Я буду просить поддержки в этом вопросе у нашего главы спорткомитета Антона Шантыря.

По словам Чопозова, первым шагом в этом направлении станет внесение вопроса о повышении возрастного ценза в повестку исполкома петербургской федерации. Далее предложение будет направлено в Федерацию фигурного катания на коньках России.

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— Я за то, чтобы карьера у наших спортсменов была все-таки чуть-чуть больше, — заявил Чопозов. — Это было бы справедливо. Почему если мужчины могут выступать долго, то у девочек все по-другому? И потом, зачем нам самим губить наших спортсменок, которые занимаются с малых лет ради трех сезонов на взрослом уровне? Это уже не спорт. Просто кое-кто из взрослых извлекает выгоду из такого положения вещей. Мы обязательно будем обращаться и в Министерство спорта, но в первую очередь это зависит от Федерации России и ISU. Ну не может быть такого. Это просто аморально, что нас не слышат. Хотя все руководители и спортсмены понимают, что нынешняя карьера девочек слишком коротка.

На минувшем этапе Кубка России в Казани победу одержала 16-летняя Александра Трусова. Серебро досталось 17-летней Алене Косторной, а бронза — 14-летней Майе Хромых. Все три спортсменки представляют Москву. Результаты спортсменов из Санкт-Петербурга: 18-летняя петербургская фигуристка Софья Самодурова стала четвертой, 18-летняя Елизавета Нугуманова — пятой, 20-летняя Станислава Константинова — девятой.

Ранее неоднократно поднимался вопрос о повышении возрастного ценза в женских соревнованиях по фигурному катанию. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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