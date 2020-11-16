«Мне бы хотелось, чтобы в России было как в Америке». Жулин оценил слова Бестемьяновой про пенсию в 90 тысяч рублей

«Это мнение Натальи, каждый человек может высказывать свою точку зрения. Единственное — не надо делить народ! А то те, кто получает пенсию 10−15 тысяч рублей, читают это, думаю, с неким негодованием. И это в нашем обществе, где многие люди живут бедно, а то и за чертой бедности. Эти граждане с неудовлетворением воспримут то, что кому-то не хватает неких больших сумм. Но повторюсь, это личное мнение Натальи. Если она захотела его высказать, значит, ей не хватает. Хватило бы мне такой пенсии? Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране было как в Америке. Чтобы была большая зарплата у каждого гражданина, и чтобы автоматически с получением заработной платы государство бы в приказном порядке забирало 30% денег. Делается это для того, чтобы, когда гражданин вышел на пенсию, у него была бы приличная сумма на счету. Американцы, канадцы, выходя на пенсии, не нищенствуют, как в нашей стране, а путешествуют! Это называется социальная защищенность. И если у гражданина большая зарплата, то пускай государство в принудительном порядке забирает большую часть этих денег. Это же потом вернется! Вот это круто. Но опять же… Может, это у нас и делается, я не знаю. Зарплаты-то нищенские. Большое количество людей живет бедно, а кто-то и за чертой бедности. Поэтому я не полагаюсь, что я выйду на пенсию. Пока я при памяти и могу шевелить ногами, руками, то я зарабатываю, чтобы мне потом хватало на безбедную старость. Заодно помогаю своей семье. Это моя цель, а надеяться на пенсию я не могу», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.