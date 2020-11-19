Команда Тутберидзе поздравила Медведеву с днем рождения в стихах

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Сегодня, 19 ноября, спортсменке исполнился 21 год.

«Поздравляем тебя, Евгения!

Желаем огромного везения.

Пожелаем тебе мы все вместе.

Никогда не стоять на месте.

Побед новых тебе и приятных,

А успехов — больших, многократных.

Не болеть, не скучать никогда,

Друзей верных найти навсегда!

С Днём Рождения, Женя!, — говорится в публикации.

Медведева — серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира. Спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе в сентябре 2020 года.