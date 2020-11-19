Загитова: Сейчас учусь в университете очень тщательно. Чуть-чуть журналистики, чуть-чуть продюсирования
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих занятиях во время пандемии коронавируса.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих занятиях во время пандемии коронавируса.
Напомним, этим летом Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
«Естественно, жизнь стала чуточку сложнее в связи с коронавирусом. Но я пытаюсь учиться, тренироваться и, конечно же, соблюдать правила, о которых нам говорят: надевать маски, носить перчатки и не скапливаться массово людьми.
На данный момент я тренируюсь, поступила в университет — сейчас учусь очень тщательно. Так как непонятная ситуация во всем мире, лучше пока не загадывать на будущее. Главное, чтобы у всех было здоровье.
Я буду учиться на продюсера. У меня, получается,