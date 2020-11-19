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12:29 (мск), источник: Sport24

Загитова: Сейчас учусь в университете очень тщательно. Чуть-чуть журналистики, чуть-чуть продюсирования

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих занятиях во время пандемии коронавируса.

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Источник: Sport24

Напомним, этим летом Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Естественно, жизнь стала чуточку сложнее в связи с коронавирусом. Но я пытаюсь учиться, тренироваться и, конечно же, соблюдать правила, о которых нам говорят: надевать маски, носить перчатки и не скапливаться массово людьми.

На данный момент я тренируюсь, поступила в университет — сейчас учусь очень тщательно. Так как непонятная ситуация во всем мире, лучше пока не загадывать на будущее. Главное, чтобы у всех было здоровье.

Я буду учиться на продюсера. У меня, получается, чуть-чуть журналистики, чуть-чуть продюсирования. Пока что так, а потом уже посмотрим, — рассказала Загитова в рекламном интервью, опубликованном на канале Alina Zagitova Media News.

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