Опубликован заявленный контент Трусовой, Косторной, Щербаковой и Туктамышевой на ГП России

Трусова намерена исполнить три четверных прыжка в произвольной программе: четверные луц и тулуп, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Фигуристка не заявила тройной аксель ни в короткую, ни в произвольную программы.

Щербакова намерена исполнить один элемент ультра-си: четверной флип.

Туктамышева заявила один тройной аксель в короткую программу и два — в произвольную (тройной аксель и каскад тройной аксель — двойной тулуп).

Косторная не заявила прыжки ультра-си ни в один из прокатов.