Опубликован заявленный контент Трусовой, Косторной, Щербаковой и Туктамышевой на ГП России
Стал известен заявленный контент Александры Трусовой, Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, которые примут участие в этапе
Стал известен заявленный контент Александры Трусовой, Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, которые примут участие в этапе
Трусова намерена исполнить три четверных прыжка в произвольной программе: четверные луц и тулуп, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Фигуристка не заявила тройной аксель ни в короткую, ни в произвольную программы.
Щербакова намерена исполнить один элемент ультра-си: четверной флип.
Туктамышева заявила один тройной аксель в короткую программу и два — в произвольную (тройной аксель и каскад тройной аксель — двойной тулуп).
Косторная не заявила прыжки
Этап