Тарасова прокомментирует этап Гран-при в Москве: Ожидания самые прекрасные
Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова рассказала, что будет комментировать
Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова рассказала, что будет комментировать
«Я буду комментировать
Ожидания самые прекрасные, наши все сильные девочки и пары участвуют. Я люблю этот турнир, это всегда интересно. Чего бы нам эти соревнования не ждать?, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.
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