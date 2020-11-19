Тарасова прокомментирует этап Гран-при в Москве: Ожидания самые прекрасные

«Я буду комментировать Гран-при. Сможет ли Косторная побороться за победу без тройного акселя? Я об этом не думаю.

Ожидания самые прекрасные, наши все сильные девочки и пары участвуют. Я люблю этот турнир, это всегда интересно. Чего бы нам эти соревнования не ждать?, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.