Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
ОТ
21
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
16:14 (мск), источник: Sport24

Тарасова прокомментирует этап Гран-при в Москве: Ожидания самые прекрасные

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова рассказала, что будет комментировать Гран-при России.

Наверх
Источник: Sport24

«Я буду комментировать Гран-при. Сможет ли Косторная побороться за победу без тройного акселя? Я об этом не думаю.

Ожидания самые прекрасные, наши все сильные девочки и пары участвуют. Я люблю этот турнир, это всегда интересно. Чего бы нам эти соревнования не ждать?, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.

Ранее стал известен контент, с которыми российские фигуристки намерены выступить на Гран-при России.

 «Попа у меня сочная». Жена хоккеиста Тихонова призналась, что страдала анорексией
«Мне даже понравилось». Бывшая жена Кержакова - про секс-скандал с Дзюбой
Страшнее 0:5 от Сербии только реакция самого Черчесова
Русский теннисист разгромил лучшего в мире на главном турнире
Вместо Белоруссии ЧМ-2021 могут отдать не России, а Канаде
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Гвардиолой
Тедеско заступился за Кокорина перед матчем «Спартак» — «Динамо»
СМИ: Ротенберг станет гендиректором футбольного «Локомотива»
В эфир попала закадровая речь Черчесова после разгрома (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь