Техника молодежи: чем удивят звезды фигурного катания на этапе Гран-при

В Москве 20 ноября стартует российский этап серии Гран-при. Еще недавно эти соревнования представляли собой единую сеть международных стартов, по итогам которых разыгрывались путевки в финал. Но коронавирус изменил правила и в этом виде спорта. Международный союз конькобежцев (ISU) не стал отменять этапы, но переделал их формат. Теперь они не связаны друг с другом, финала не будет, а каждый турнир — это внутренний национальный старт, в котором по желанию могут принять участие спортсмены из других стран. Эксперты уверены, что потеря международного формата для московского этапа Гран-при — не катастрофа и он, возможно, окажется даже интереснее и представительнее.

«Ставок бы делать не стал»

Основной интерес у зрителей традиционно к женскому одиночному катанию. В Москве выступят все сильнейшие на данный момент российские фигуристки, за исключением Евгении Медведевой. Она продолжает залечивать травму и восстанавливаться под руководством своего нового-старого тренера — Этери Тутберидзе.

Анна Щербакова. Контрольные прокаты по фигурному катанию сборной России в Москве. 13 сентября 2020 года | Источник: Известия

Сама Тутберидзе выведет на этап в Москве Анну Щербакову. Пока что это главный и, по сути, единственный актив «Самбо-70» на взрослых международных стартах — другие спортсмены покинули школу, а юниоры еще не доросли до участия в турнирах под эгидой ISU. Поэтому Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых на соревнованиях не будет.

Зато будут Александра Трусова и Алена Косторная. Это будет первый официальный международный старт для них после смены тренера и перехода от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Кроме них заметную роль могут сыграть спортсменки Алексея Мишина: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова. Кто конкретно выиграет в Москве, эксперты предсказать не могут.

Елизавета Туктамышева. Контрольные прокаты по фигурному катанию сборной России в Москве. 13 сентября 2020 года | Источник: Известия

— У нас есть три девочки, которые будут бороться за медали, — Трусова, Щербакова и Косторная, — ответил «Известиям» Илья Авербух. — К ним я бы еще прибавил Лизу Туктамышеву. Ей я особенно симпатизирую, она настоящий стержень женского одиночного катания. Как конкретно распределятся места, не скажу —посмотрим.

Схожего мнения придерживается двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

— Ставок я бы делать не стал, все-таки у нас не скачки, — отметил он в беседе с «Известиями». — Так что давайте просто посмотрим и насладимся катанием. И вот как раз после этого старта можно будет порассуждать, кто из ребят в каких кондициях. Жаль, конечно, что турнир не международный по факту, хоть юридически статус и международного, участники в основном из России. Но всё равно уровень будет очень высоким практически во всех видах.

Александра Трусова. Гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелеком» во дворце спорта «Мегаспорт». 17 ноября 2019 года | Источник: Известия

При этом сухая статистика выступлений говорит о преимуществе Трусовой и Щербаковой — они выступали стабильнее и успешнее конкурентов. Кроме того, у них гораздо мощнее техническая заявка. Та же Косторная до сих пор не восстановила тройной аксель, а без него она неконкурентоспособна.

Травмы и болезни

— Турнир надо считать больше внутренним, российским, с легким привлечением иностранцев, — добавил Илья Авербух. — Но это суровая реальность — мы живем в мире, где вся планета упорно сражается с опасной болезнью. Так что радоваться надо самому факту проведения турнира.

Шома Уно. Гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелеком» во дворце спорта «Мегаспорт». 17 ноября 2019 года | Источник: Известия

В других видах есть несколько важных потерь. В мужском одиночном не будет Артура Даниеляна и Александра Самарина — у серебряных призеров Евро 2020 и 2019 небольшие повреждения. В танцах на льду соревнования пропустят спортсмены из группы Ирины Жук и Александра Свинина. Официально у Александры Степановой с Иваном Букиным и Софьи Шевченко с Игорем Еременко ОРВИ. Из-за проблем со здоровьем пропустит старт и пара Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным.

Среди присутствующих надо отметить у парней Дмитрия Алиева и Михаила Коляду, которые, скорее всего, и разыграют между собой золото. Причем Коляда, вероятно, фаворит — после перехода от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину он выступает гораздо увереннее. В парном катании троевластие — пары Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым подошли к этапу в Москве примерно на равных стартовых позициях. Неделю назад в Казани в таком же составе выиграли Мишина с Галлямовым, но вряд ли это будет играть ключевое значение.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кубок России по фигурному катанию. 10 октября 2020 года | Источник: Известия

И только в танцах на льду фаворит очевиден — Виктории Синициной и Никите Кацалапову выиграть может помешать только рецидив травмы. Из-за проблем с коленом у Виктории спортсмены уже прерывали свое выступление в прошлом месяце на этапе Кубка России. Но сейчас, по словам тренера Александра Жулина, состояние у ребят неплохое.

Поле для творчества

Турнир может стать полем для экспериментов — ничего кардинально важного на этапе в Москве не разыгрывается, при этом он считается официальным стартом ISU — поэтому попытки исполнения новых элементов зачтутся на международном уровне. Прежде всего это важно для Трусовой, которая собирается пробовать четверной риттбергер. В предварительном контенте этого прыжка нет, но кто мешает добавить его в последний момент перед стартом. Также возможен четверной тулуп от Туктамышевой — спортсменка как раз восстановила элемент на прошлой неделе и наверняка хочет сразу же его опробовать.

А вот от Щербаковой ждать чудес по технике не стоит — пока что она не добилась прежней уверенности на четверном лутце, и ей комфортно выступать только с одним квадом. На данный момент любимый прыжок — это флип.

Правда, тренировочным старт тоже считать неправильно. По мнению специалистов, это будет своеобразная репетиция чемпионата России, который пройдет в конце декабря в Челябинске.

— Не скажу, что это турнир в вакууме, — продолжил Артур Дмитриев. — Это будет такой мини-чемпионат России, поэтому все будут стараться показать свое лучшее катание. Ребята в неплохой форме, и для судей, и для федерации будет очень важно посмотреть, в какой кондиции находятся спортсмены. Уже через месяц с небольшим чемпионат страны, поэтому старт для лидеров очень важный. Для наших ребят внутренние соревнования чаще важнее международных, самая жесткая конкуренция на чемпионате страны.