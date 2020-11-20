Техника молодежи: чем удивят звезды фигурного катания на этапе Гран-при
В Москве почти все лучшие российские одиночники представят короткие, произвольные и показательные номера.
В Москве почти все лучшие российские одиночники представят короткие, произвольные и показательные номера.
В Москве 20 ноября стартует российский этап серии
Основной интерес у зрителей традиционно к женскому одиночному катанию. В Москве выступят все сильнейшие на данный момент российские фигуристки, за исключением Евгении Медведевой. Она продолжает залечивать травму и восстанавливаться под руководством своего
Сама Тутберидзе выведет на этап в Москве Анну Щербакову. Пока что это главный и, по сути, единственный актив «Самбо-70» на взрослых международных стартах — другие спортсмены покинули школу, а юниоры еще не доросли до участия в турнирах под эгидой ISU. Поэтому Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых на соревнованиях не будет.
Зато будут Александра Трусова и Алена Косторная. Это будет первый официальный международный старт для них после смены тренера и перехода от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Кроме них заметную роль могут сыграть спортсменки Алексея Мишина: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова. Кто конкретно выиграет в Москве, эксперты предсказать не могут.
— У нас есть три девочки, которые будут бороться за медали, — Трусова, Щербакова и Косторная, — ответил «Известиям» Илья Авербух. — К ним я бы еще прибавил Лизу Туктамышеву. Ей я особенно симпатизирую, она настоящий стержень женского одиночного катания. Как конкретно распределятся места, не скажу —посмотрим.
Схожего мнения придерживается двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.
— Ставок я бы делать не стал,
При этом сухая статистика выступлений говорит о преимуществе Трусовой и Щербаковой — они выступали стабильнее и успешнее конкурентов. Кроме того, у них гораздо мощнее техническая заявка. Та же Косторная до сих пор не восстановила тройной аксель, а без него она неконкурентоспособна.
— Турнир надо считать больше внутренним, российским, с легким привлечением иностранцев, — добавил Илья Авербух. — Но это суровая реальность — мы живем в мире, где вся планета упорно сражается с опасной болезнью. Так что радоваться надо самому факту проведения турнира.
В других видах есть несколько важных потерь. В мужском одиночном не будет Артура Даниеляна и Александра Самарина — у серебряных призеров Евро 2020 и 2019 небольшие повреждения. В танцах на льду соревнования пропустят спортсмены из группы Ирины Жук и Александра Свинина. Официально у Александры Степановой с Иваном Букиным и Софьи Шевченко с Игорем Еременко ОРВИ.
Среди присутствующих надо отметить у парней Дмитрия Алиева и Михаила Коляду, которые, скорее всего, и разыграют между собой золото. Причем Коляда, вероятно, фаворит — после перехода от Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину он выступает гораздо увереннее. В парном катании троевластие — пары Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым подошли к этапу в Москве примерно на равных стартовых позициях. Неделю назад в Казани в таком же составе выиграли Мишина с Галлямовым, но вряд ли это будет играть ключевое значение.
И только в танцах на льду фаворит очевиден — Виктории Синициной и Никите Кацалапову выиграть может помешать только рецидив травмы.
Турнир может стать полем для экспериментов — ничего кардинально важного на этапе в Москве не разыгрывается, при этом он считается официальным стартом ISU — поэтому попытки исполнения новых элементов зачтутся на международном уровне. Прежде всего это важно для Трусовой, которая собирается пробовать четверной риттбергер. В предварительном контенте этого прыжка нет, но кто мешает добавить его в последний момент перед стартом. Также возможен четверной тулуп от Туктамышевой — спортсменка как раз восстановила элемент на прошлой неделе и наверняка хочет сразу же его опробовать.
А вот от Щербаковой ждать чудес по технике не стоит — пока что она не добилась прежней уверенности на четверном лутце, и ей комфортно выступать только с одним квадом. На данный момент любимый прыжок — это флип.
Правда, тренировочным старт тоже считать неправильно. По мнению специалистов, это будет своеобразная репетиция чемпионата России, который пройдет в конце декабря в Челябинске.
— Не скажу, что это турнир в вакууме, — продолжил Артур Дмитриев. — Это будет такой
В пятницу первыми на лед с короткой программой выйдут мужчины (13:30). Соревнования у женщин начнутся в 19:25.