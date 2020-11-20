У фигуристки Щербаковой диагностирована пневмония

Ранее стало известно, что Щербакова не сможет выступить на этапе Гран-при в Москве.

Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России. В нынешнем сезоне она участвовала в двух этапах Кубка России и выиграла оба старта.