Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Шинник
11
Хоккей. КХЛ
17:30
Салават Юлаев
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Уэска
Все события
Фоторепортажи
10«Динамо» разгромило «Локомотив» в дерби
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
13:13 (мск), источник: ТАСС

У фигуристки Щербаковой диагностирована пневмония

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. У российской фигуристки Анны Щербаковой диагностирована пневмония, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом источник сообщил ТАСС.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Ранее стало известно, что Щербакова не сможет выступить на этапе Гран-при в Москве.

«У Анны диагностирована пневмония. Тест на коронавирус перед соревнованиями показал отрицательный результат», — заявил собеседник агентства.

Щербакова является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы, а также двукратной чемпионкой России. В нынешнем сезоне она участвовала в двух этапах Кубка России и выиграла оба старта.

Соревновательная часть этапа Гран-при в Москве пройдет 20—21 ноября.

 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Щербакова снялась с этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве
Бывший тренер сборной России по футболу госпитализирован
«Динамо» разберется со «Спартаком»: Топ-5 ставок выходных
«Зенит» готов платить Халку вдвое больше, чем «Порту»
Стали известны сроки восстановления Александра Головина
Кокорин: Если бы «Рома» предложила 1 млн евро, я бы согласился
В ИИХФ назвали абсурдом перенос минских матчей ЧМ-2021 в Москву
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь