У фигуристки Щербаковой диагностирована пневмония
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. У российской фигуристки Анны Щербаковой диагностирована пневмония, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом источник сообщил ТАСС.
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. У российской фигуристки Анны Щербаковой диагностирована пневмония, тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом источник сообщил ТАСС.
Ранее стало известно, что Щербакова не сможет выступить на этапе
«У Анны диагностирована пневмония. Тест на коронавирус перед соревнованиями показал отрицательный результат», — заявил собеседник агентства.
Щербакова является двукратной победительницей этапов серии
Соревновательная часть этапа